Atp Finals Torino 2024 | esordio shock per Alcaraz trionfa con merito in due set Ruud

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Carlosstecca l’alle ATPdi. Lo spagnolo infatti non riesce mai a trovare la quadra con il cemento indoor della Inalpi Arena, e capitola nettamente in due set con il punteggio di 6-1 7-5 in un’ora e 25 minuti contro un preciso e freddo Casper. Il norvegese infatti ha sfruttato tutte le chance che gli sono state concesse dall’avversario, prendendosi conuna vittoria inattesa alla vigilia: dopo un primo set dominato dal numero 7 Atp è arrivato anche il recupero dal 5-2 nel secondo parziale, quando sembrava tutto apparecchiato per il terzo set.dovrà dunque resettare dopo questo inizio, e in questo senso la prossima sfida contro Zverev diventa già decisiva. Perinvece una vittoria che può dargli grande fiducia in vista del prossimo impegno contro Rublev.