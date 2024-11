Atp Finals Torino 2024 Alcaraz | Con le sensazioni di oggi per me è molto difficile arrivare in semifinale

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Carlosha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta all’esordio delle Atpdi, confermando di fatto le parole di Casper Ruud: “Qualche giorno prima di venire ero a casa malato. Poi in allenamento non mi sentivo male, stavo bene, mi sentivo meglio. Anche se stavo male potevo competere, giocare scambi lunghi. E speravo che con il passare dei giorni le cose sarebbero migliorate. Stamattina però, non so se per i nervi o qualcosa del genere, stavo male, avevo mal di stomaco. Anche se non voglio usarlo come scusa, mi sono sentito male, e questo mi ha limitatonel giocare e non mi sentivo a mio agio“.Lo spagnolo ha poi chiarito che avrebbe dovuto trovare il modo di fare meglio nonostante queste difficoltà fisiche: “Devo imparare che non sempre mi sentirò bene in tutte le partite che gioco durante l’anno.