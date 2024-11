Notizie.com - 700 euro extra ai pensionati, ci pensa Poste: paracadute direttamente sul conto

Molti italiani hanno scelto di aprire un libretto postale per versare i propri risparmi: l’assicurazione per chi accredita la pensione. Tra gli strumenti di risparmio maggiormente utilizzati dai cittadini italiani rientra anche il libretto postale, uno dei servizi offerti ai propri clienti dal gruppoItaliane su cui è possibile versare i risparmi, con la garanzia dello Stato.700ai, cisul(Foto da Ansa) – Notizie.comCon il libretto, che non prevede alcun costo di gestione ad esclusione dell’imposta di bollo, è possibile non solo versare somme di denaro, ma anche di prelevare facilmente allo sportello postale o preso uno degli Atm Postamat sparsi su tutto il territorio nazionale. Inoltre, è possibile procedere con l’accredito diretto della pensione e ottenere un’assicurazione che copre determinate situazioni sino a 700all’anno.