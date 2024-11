Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2024 ore 09:30

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

DEL 10 NOVEMBREORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDINUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A24-TERAMO SEGNALATA PRESENZA DI ANIMALI ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DIEST, RACCOMANIAMO LA DOVUTA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SUL TRATTO INTERESSATO;E AE’ IN CORSO LA PRIMA FASE DELLA DOMENICA ECOLOGICA, CON IL BLOCCO DELLA CIRCONE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE: FINO ALLE 12.30 E DALLE 17.30 ALLE 20.30 STOP AI VEICOLI E MOTOCICLI FINO A EURO 2; POSSONO INVECE CIRCOLARE LE AUTO A BENZINA EURO 6, CICLOMOTORI DA EURO 2 IN SU E MOTOCICLI A PARTIRE DA EURO 3; LE SUCCESSIVE DOMENICHE ECOLOGICHE SARANNO IN VIGORE TRA IL 1 DICEMBRE E IL 23 MARZO 2025.DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral