Lapresse.it - Valencia, scontri dopo la protesta contro il governatore Mazon per la gestione delle inondazioni

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

tra i manifestanti e la polizia antisommossa davanti al municipio diin Spagna sabato serala manifestazione per chiedere le dimissioni di Carlos, ildella Comunidadna, colpita la scorsa settimana da catastroficheche hanno provocato la morte di 220 persone. La polizia ha utilizzato i manganelli per respingere i manifestanti, chevano perché il governo regionale, nella giornata dell’alluvione (il 29 ottobre scorso) non ha mandato messaggi di allerta ai residenti fino a orel’inizio dell’inondazione, rendendo impossibile a molti cittadini mettersi al sicuro in tempo. Mazón ha difeso la suadella crisi affermando che la sua magnitudine era imprevedibile e che la sua amministrazione non aveva ricevuto sufficienti avvisi dalle autorità centrali.