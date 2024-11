Iodonna.it - Troppo spesso i sintomi dell'endometriosi vengono confusi con quelli di un ciclo molto doloroso. E la diagnosi poi tarda, complicando anche la ricerca di un figlio. Finalmente, oggi qualcosa si muove per aiutare le donne

Leggi l'articolo completo su Iodonna.it

«Un dolore lancinante alla pancia, come coltellate, che alle volte può arrivare a toglierti il fiato». Annalisa Frassinetti descrive così il male che vivono tantecome lei colpite da– almeno tre milioni in Italia -, con il patema però di non essere credute. E che, quando si rivolgono al ginecologo, devono avere la fortuna di imbattersi in uno che è espertoa malattia. Perché, prima di trovare quello in grado di fare ladi solito ne cambiano cinque o sei (spostandosi da una città e Regione all’altra) spiega Annalisa, 41 anni, presidente’Ape, l’Associazione progetto, che aiuta le pazienti a conoscere la malattia e a trovare i centri di cura più vicini. Intanto, si fanno vedere da gastroenterologi e ortopedici e gli anni passano senza trovare risposte.