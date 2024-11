Secoloditalia.it - Solo la destra può abbattere il tetto di cristallo. E la lezione americana lo conferma

Errare è umano, perseverare è di sinistra. Uno dei grandi temi emersi nelle lamentazioni italiane per l’esito delle presidenziali americane è stato quello del voto femminile. Osannato alla vigilia dell’apertura delle urne come viatico per la vittoria di Kamala Harris, nelle riflessioni del giorno dopo è diventato la grande vergogna dell’election day. Come è possibile, si sono chieste fior di commentatrici, che le americane abbiano votato per un maschio, bianco, eterosessuale e – ammettiamolo pure noi – con un approccio un tantino d’antan al tema del rapporto tra i due sessi? “Alto tradimento”, è stata la conclusione cui sono giunte, incapaci di andare oltre gli schemi gemelli delle “donne che supportano le donne” contro le “donne che odiano le donne”. E, dunque, di cogliere l’essenza di quel voto, che per la verità agli occhi di osservatori non ideologizzati non appare neanche sorprendente.