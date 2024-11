Gaeta.it - Roma esonera Ivan Juric: la squadra alla ricerca di un nuovo allenatore

Facebook WhatsAppTwitter Laha comunicato l’esonero di, un evento che ha scosso il mondo del calcio e i tifosi dellagiallorossa. Con un annuncio ufficiale, il club ha espresso gratitudine per il lavoro svolto dall’nelle ultime settimane, pur riconoscendo le difficoltà che ha dovuto affrontare. Ora, ladi unresponsabile per l’area tecnica è in corso e verrà comunicata a breve.Il comunicato ufficiale dellaIl clubno ha pubblicato un comunicato in cui riconosce l’impegno e la professionalità di, sottolineando il contesto complicato che ha caratterizzato il suo periodoguida della. “Vogliamo ringraziarlo per il suo duro lavoro nelle ultime settimane. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati”, si legge nel documento.