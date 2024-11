.com - Prima Categoria / L’Argignano combatte, ma non basta: il Potenza Picena vince 3-1

Leggi l'articolo completo su .com

I ragazzi di Mannelli riescono a recuperare l’1-0 con il rigore di Biagioli, ma vengono puniti nell’ultima mezz’ora, 10 novembre 2024 – Ilrispetta il pronostico, magli fa sudare la vittoria. Il posticipo della giornata numero 8 del girone C di, infatti, è finito con il 3-1 dei giallorossi di casa, che salgono al secondo posto. I fabrianesi di Mannelli, però, giocano alla pari con i portopotentini per un’ora di gioco, anche se alla fine tornano a casa con a mani vuote.Morbidelli porta in vantaggio i locali al 12?, ma a inizio ripresa il rigore di Biagioli vale l’1-1. Garbuglia e Vecchioni allo scadere, però, fissano il risultato sul definitivo 3-1.resta così 13° con 6 punti insieme a Montecosaro e San Claudio, a +4 dal Portorecanati ultimo.