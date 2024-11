Lapresse.it - Previsioni meteo, il tempo per oggi 10 novembre: ancora nebbia al Nord

Ilprevisto sull’Italia per la giornata di, domenica 10, secondo il serviziorologico dell’Aeronautica militare.Alformazioni al primo mattino e successivamente al calare del sole foschie dense e banchi diin prossimità della pianura padana; sul resto delcielo sereno con assenza di nubi significative.Ilal Centro SudSulla Sardegna molte nubi con associati rovesci sparsi per gran parte della giornata. Addensamenti bassi sulle regioni adriatiche senza fenomeni associati; belsul resto del centro.Sud e Sicilia: nuvolosità compatta tra Molise e Puglia garganica dove assisteremo a qualche breve piovasco; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Meridione con qualche nube in più sulla Calabria, ma con assenza di fenomeni significativi; sulla Sicilia nuvolosità diffusa che darà luogo a rovesci sparsi e qualche isolatorale per l’intero periodo.