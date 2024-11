Ilfattoquotidiano.it - Panico su una nave da crociera diretta a Miami: il forte vento fa cadere oggetti e bottiglie, obbligatoria una fermata d’emergenza

Ilè passato all’improvviso da 74,03 km/h a 138,24 km/h e sullasi è scatenato il. Lo ha raccontato un passeggero della Explorer of the Sea alla CBS News. La grande imbarcazione stava viaggiando da Barcellona ama non appena lasciato il porto e prima di avere superato la costa castigliana, si è oscurato il cielo e i venti hanno cominciato a soffiare molto. I fatti risalgono alla notte di giovedì 7 novembre.Laha cominciato a poco a poco ad inclinarsi e così lesono cadute dalle mensole, così come ogni altro oggetto: “Ci sono stati cinque minuti in cui tutti si chiedevano cosa stesse succedendo. Poi per fortuna abbiamo sentito la voce del capitano dagli altoparlanti e ci ha spiegato tutto, ci siamo tranquillizzati”, le parole del passeggero Jonathan Parrish alla CBS News.