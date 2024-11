Panorama.it - Maria Lai, con le sue opere, ha tenuto in mano i fili del mondo

sce una «fiaba di tessuto» diLai, Tenendo perl’ombra (Five Continents). È una riproduzione su carta dell’originale che era composto da pagine di stoffa cucite insieme e collage di tessuti tinti, su cui l’artista ha ricamato figure geometriche,e altri materiali. E questa bella edizione offre il motivo per ripensare l’intero lavoro dell’artista sarda, dalla dimensione domestica del tessere alla Land art. La sua storia e la sua persona rappresentano un simbolo di emancipazione femminile trasformando quel che sarebbe dovuto essere l’ordinario (come il lavoro al telaio o in cucina) nella sua arte, per evitare un futuro già stabilito. Parlando della sua vita la Lai ha scritto: «Io fin da bambina avevo sempre bisogno di sfuggire di casa e mi si guardava con un’interrogazione: “Non ti amiamo abbastanza? Perché stai sempre lontana”.