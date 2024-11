Ilrestodelcarlino.it - La Cbf Balducci riparte. Brescia liquidata in tre set

Cbf0 CBFni (L), Battista 11, Morandini, Bonelli, Mazzon 8, Braida 1, Fiesoli 8, Caruso 9, Decortes 16. Ne Orlandi, Bulaich, Busolini (L), Sanguigni All. Lionetti.: Siftar 9, Tonello 4, Scacchetti 2, Stroppa, Davidovic 14, Pistolesi 7, Scognamillo (L), Meli 12. Ne Romanin, Franceschini, Trevisan, Riccardi(L), Veglia. All. Solfarati. Arbitri: Pazzaglini, Sumeraro. Parziali: 25-22, 25-21, 25-21. È una vittoria importante quella centrata dalla Cbfperché ottenuta contro, terza nell’A2 femminile di volley, perché chiude la parentesi di due sconfitte di fila e perché la squadra nel secondo set riesce a rimontare le avversarie, cancellando una fase di sofferenza. Nel primo set la Cbfsi fa apprezzare in battuta e si mantiene sempre in vantaggio, anche sea un certo punto si fa sotto (19-18).