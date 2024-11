Metropolitanmagazine.it - Il Qatar rinuncia alla mediazione tra Hamas e Israele, a Gaza oggi 30 persone uccise di cui 13 bambini

Mentre le trattative per un cessate il fuoco incontrano difficoltà, con ilche hato al ruolo di mediatore chiedendo adi “mostrare serietà”, sul campo proseguono i raid dello Stato ebraico su: in due attacchi domenica mattina sono rimastetrentatra cui 13. Nella notte aerei da guerra americani hanno colpito obiettivi Houthi nello Yemen.IltraIl portavoce del ministero degli Esteri afferma che il“non accetterà che lasia una ragione per ricattarci.e per sfruttare la continuazione dei negoziati come giustificazione del proseguimento della guerra per servire piccoli interessi politici”.Ilha inoltre avvertitoche il suo ufficio nella capitale quindi “non ha più ragion d’essere”, ha dichiarato una fonte diplomatica all’Afp.