Il gol segnato? Certo, sono felice. Ma mi piace di più non prenderne"

Il migliore in campo? Facile, Cristian Cauz, al rientro da titolare dopo tanta panchina, autore della rete che ha sbloccato il punteggio e di un salvataggio aereo su Cerri che ha evitato un gol ormai sicuro. "stato più contento di non aver subito un gol che di averlo fatto. Ci vuole anche fortuna e su quell’intervento ero al posto giusto nel momento giusto" racconta il difensore. "Volevamo la vittoria e anche il clean sheet, sul due a zero ci siamo guardati tutti e ci siamo detti che era importante finire così". Sul periodo senza giocare: "È stato complicato, chi fa questo lavoro vorrebbe giocare sempre, dare una mano alla squadra soprattutto quando le cose non vanno bene. Ho cercato di lavorare sempre con impegno e di farmi trovare pronto, spero che si sia visto,contento". Sull’esultanza della squadra dopo la sua rete: "Non è stato un periodo facile, in primis per me, in generale per tutti e questa esultanza è la testimonianza della nostra unione.