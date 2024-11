Movieplayer.it - I migliori film di Claudio Santamaria, da Almost Blue a Jeeg Robot

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

E ancora L'ultimo bacio, Diaz e lo splendido Paz!: riscopriamo laografia dell'attore romano in occasione dell'uscita al cinema di Una terapia di gruppo. Romano, anzi romanissimo e unaografia lunga iniziata con Leonardo Pieraccioni, rafforzata poi da Muccino, Nanni Moretti, Matteo Rovere, Daniele Vicari e Gabriele Mainetti. Prima del cinema, però, il doppiaggio (tutt'ora una sorta di ottima carriera parallela) e soprattutto il teatro, avendo fatto parte della compagnia Area Teatro insieme a Paola Cortellesi. L'esordio sul grande schermo nel 1997 in Fuochi d'artificio, e poi eccolo nell'opera prima di Gabriele Muccino, Ecco fatto, ritrovando il regista con L'ultimo bacio, per cui riceverà una candidatura ai David. Il successo, o almeno una forte notorietà, arriverà poi con Michele Placido, che lo vuole di .