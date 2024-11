Ilrestodelcarlino.it - Freddo polare in arrivo in Emilia Romagna: quanto durerà?

Bologna, 10 novembre 2024 – Per vedere la prima neve della stagione, attesa martedì 12 novembre, bisognerà salire sulle vette più alte dell’Appenninono-romagnolo. Nel resto della regione il cielo sarà molto nuvoloso con deboli piovaschi – concentrati nelle prime ore della giornata – a ridosso dei rilievi centro-orientali. E’ questa la giornata del break dell’anticiclone che ha dominato l’Italia dal 28 ottobre. Poi, a partire da mercoledì 13 novembre, le previsioni meteo di Arpae evidenziano lo spostamento di una circolazione depressionaria dal nord Europa verso la penisola iberica, che porterà inizialmente “flussi settentrionali relativamente freddi” verso l’ma con assenza di precipitazioni significative. L’estate di San Martino, quindi, quest’anno è arrivata in anticipo lasciando quindi spazio a una sorta di ‘inverno di San Martino’ Le temperature, dopo una decisa flessione iniziale, si manterranno stazionarie per poi tornare a risalire da sabato 16 novembre.