Disastro Roma, esonerato il tecnico Juric dopo l'ennesimo ko col Bologna. Tifosi sul piede di guerra

Ancora un pomeriggio da incubo (calcistico) per la, e l’avventura delIvanquesta volta è davvero al capolinea. I giallorossi hanno perso oggi in casa contro il(2-3), riportandoscivolone di una stagione mai decollata. Fischiatissimo all’Olimpico in primis l’allenatore, che ora la società sacrifica nella speranza di rilanciare il progetto. «Vogliamo ringraziare Ivanper il suo duro lavoro nelle ultime settimane. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro», scrive l’Asin uno stringato comunicato pubblicato sul sito a meno di un’ora dalla fine del match contro il. Aggiungendo solo che «la ricerca di un nuovo responsabile dell’aerea tecnica è già iniziata e verrà annunciata nei prossimi giorni».