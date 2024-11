Lanazione.it - Derubato, rinuncia all’oro. Il caso ad Arezzo: “Basta: passo all’argento”

, 10 novembre 2024 - “Servono corpi speciali, come dopo l’assalto alla Salp. Allora si riuscì ad allontanare il fenomeno dal nostro territorio”. Allora era il 2011, e un intero borgo - Poggio Bagnoli - fu preso in ostaggio da un commando di banditi che assaltarono l’azienda orafa. Oggi gli imprenditori fanno di nuovo i conti con un’escalation di colpi che riaccende la preoccupazione e fa scattare il piano di sicurezza. In prima liena i vertici di Prefettura e forze dell’ordine. Marco Benedetti nove mesi fa ha subìto un assalto nella sua azienda , la Jessica Jewel. Strade sbarrate con i tronchi d’albero, auto rubata usata come ariete per sfondare il cancello e cassaforte coi preziosi fatta saltare. Bottino ingente. Nove mesi dopo, Benedetti non si arrende e guida l’azienda di famiglia fondata nel 1985.