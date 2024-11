Ilrestodelcarlino.it - Dehors, nuove regole. I ristoranti si adeguano

In questi giorni vedremo come ied i locali tipici, lungo le due aste del porto canale, si adegueranno al nuovo regolamento approvato la primavera scorsa, per disciplinare le modalità di occupazione su suolo pubblico. Per arrivare al nuovo documento l’Amministrazione e gli uffici tecnici comunali si sono confrontati con la Capitaneria di porto, la soprintendenza, il comando dei Vigili del fuoco di Forlì-Cesena e le associazioni di categoria. Con l’emergenza sanitaria erano stati dati ampi spazi ai locali sul porto e nelle strade del centro storico, per rispettare i distanziamenti e dare la possibilità agli imprenditori di lavorare e recuperare gli incassi perduti col lock down. Quest’anno la giunta ha deciso di mettere mano al vecchio regolamento del 2008, anche perchè in questi 16 anni è cambiato tutto.