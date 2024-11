Liberoquotidiano.it - Decine di droni ucraini volano verso Mosca: attacco totale, aeroporti chiusi

GliDomodedovo e Zhukovsky ahanno sospeso temporaneamente le operazioni. Lo afferma l'Agenzia Federale del Trasporto Aereo russa, dopo che il sindaco della capitale aveva comunicato la distruzione di duedirettila città. Rosaviatsia, l'agenzia federale russa per il trasporto aereo, ha comunicato su Telegram che "per garantire la sicurezza dei voli degli aerei civili, sono state introdotte restrizioni temporanee sulle operazioni deglidi Domodedovo e Zhukovo" a partire dalle 05:30 GMT (le 6:30 in Italia, le 7:30 a). Non è stato specificato per quanto tempo le restrizioni rimarranno in vigore. Altri 8sono stati distrutti mentre volavano in direzione di. Lo comunica il sindaco della capitale russa. I duedella città, Domodedovo e Zhukovsky, sono temporaneamente