Movieplayer.it - Citadel: Honey Bunny, Samantha Ruth Prabhu e l'altro lato di una spy story secondo i protagonisti

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

La cultura indiana, la famiglia, il rapporto madre-figlia. L'intervista alla protagonista e ai creatori della serie Raj, DK e Sita Menon. In streaming su Prime Video. In attesa della seconda stagione della serie originale in arrivo nel 2025, il mondo disi è ulteriormente espanso con il prequel, che racconta una storia di spie parallela e precedente a quella dei personaggi di Priyanka Chopra Jonas e di Richard Madden. Protagonista sempre un'altra coppia, diversamente assortita, di spie. Ad interpretarli Varun Dhawan e. Siamo partiti proprio da loro nella nostra intervista ai creatori, ossia i registi Raj & DK, uno duo prolifico e celebre in India, dov'è ambientato lo show, affiancati dalla sceneggiatrice Sita R. Menon. Meta-cinema e meta-spionaggio nella .