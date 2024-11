Anteprima24.it - Borrelli: “Baby gang in scooter a Napoli, insorgono i residenti”

Tempo di lettura: 2 minuti“Piazza Dante ancora ostaggio delleinche imperversano nell’area pedonale compiendo caroselli, gare di velocità, impennate e tutto il corredo di follie sulle due ruote”. E’ quanto denuncia in una nota il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio, che ha ricevuto le denunce video die commercianti. “Le immagini – sottolinea il parlamentare – mostrano decine diche corrono all’impazzata con tre o più ragazzi in sella, rigorosamente senza casco, che sfrecciano tra i pedoni e i tavolini di bar e ristoranti”. “Ci troviamo di fronte all’ennesimo sabato di follia – sottolinea l’esponente verde – dove si consente a un manipolo didelinquenti di scorrazzare impunemente nell’area pedonale a bordo didi grossa cilindrata, molestando i passanti e mettendo a rischio l’incolumità di famiglie e bambini che hanno la sventura di transitare per piazza Dante.