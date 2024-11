Anteprima24.it - Basket, la Catillo cala il poker: le cinghialesse trionfano a Salerno

Tempo di lettura: 2 minutiGrande vittoria per laSrl Cestistica Benevento, che ottiene il quarto successo consecutivo sul parquet della Ruggi. La squadra di coach Di Martino conduce dall’inizio alla fine, offrendo l’ennesima prestazione impeccabile in questa stagione. Partenza bruciante delle, che creano subito un buon margine, trascinate da Musto e Sandullo, che si confermano in ottimo stato di forma. Laconcede poco o nulla, chiudendo il primo periodo sul 5-17. Nel secondo quarto, la Cestistica continua a mantenere il controllo del gioco, allungando ulteriormente grazie ai punti di Zambottoli e Saccomanno. Le sannite riescono ad andare all’intervallo comodamente in vantaggio, sul punteggio di 14-35. Dopo la pausa, lanon dà segni di rilassamento; ad una fase difensiva ben eseguita, leaffiancano dei buoni attacchi, mandando a segno varie giocatrici.