Ilrestodelcarlino.it - Abbattuto il muro dei 16mila nella ‘Esselunga Maratona di Ravenna Città d'Arte’

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

, 10 novembre 2024 – Nonostante una mattinata piuttosto fredda, la 25esima edizione della Esselungadid’Arte non ha disatteso le aspettative, ‘regalando’ una domenica di colori ed emozioni, con laletteralmente 'invasa' dai runner e dai loro accompagnatori. Una manifestazione che, nell’arco dei tre giorni di eventi e iniziative, ha portato nel capoluogo bizantino oltrepartecipanti nel computo totale dei diversi appuntamenti in programma. Un legame tra lae il suo evento sportivo più rappresentativo che si è rafforzato ulteriormente stabilendo così un nuovo record che si avvicina di molto a quello assoluto stabilito nel 2019 in epoca pre-Covid. Prima un sabato che ha coinvolto ben 2.652 fra bambini, ragazzi e famiglie intereEsselunga Family Runcorsa nell’area esterna del Pala De André, l’impianto che ha ospitato un affollatissimo Expo.