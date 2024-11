UsaBiden e Trump si vedranno mercoledì

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

21.05 Il presidente uscente degli Stati Uniti Joe Biden e il vincitore delle elezioni Donaldsi incontreranno nello Studio Ovale alla Casa Bianca,prossimo 13 novembre, per avviare i colloqui per il passaggio di poteri. Ne ha dato l'annuncio la portavoce della Casa Bianca, Jean-Pierre. L'incontro post-elezioni tra il presidente uscente e il nuovo presidente eletto è una tradizione. Tuttavia Donald, dopo la sua sconfitta elettorale nel 2020, non ospitò il vincitore Joe Biden per avviare la transizione.