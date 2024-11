Quotidiano.net - Trump (con Musk) chiama Zelenksy . Dal piano esce un’Ucraina mutilata

Elonc’è. Il patron di Tesla, X (già Twitter) e Space X/Starlink, mentre si gode un altro balzo del titolo di Tesla che è tornato ai livelli del 2022, è una stella sempre più luminosa nella galassiaiana. Tanto che era presente al colloquio telefonico tra il tycoon e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante il quale si sarebbe prodigato per rassicurare quest’ultimo che i satelliti Starlink sarebbero stati sempre a disposizione dell’Ucraina. Un modo come un altro per dire che l’America non abbandonerà Kiev. Almeno, non del tutto., che ha partecipato anche alla telefonata frae il presidente turco Erdo?an, ha poi postato su X un commentato rivelatore della linea di: "Le uccisioni insensate finiranno presto. Il tempo per gli speculatori guerrafondai è scaduto".