Gaeta.it - Tre uomini e un minorenne arrestati con 5 kg di hashish: l’operazione della Polizia

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In un’operazione che evidenzia il costante impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, tree unsono statidopo che ladi Stato ha trovato 5 kg dinel bagagliaioloro autovettura. L’episodio è accaduto nel pomeriggio di ieri, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza e sulle attività illecite presenti in città.Il fermo e il sospetto inizialeL’interventoè avvenuto in PiazzaleRadio, dove gli agentiSezione Volanti hanno effettuato un controllo di routine. Durante l’ispezione, i quattro individui, di età compresa tra 17 e 25 anni, hanno mostrato segni di nervosismo. Questo comportamento ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno deciso di approfondire il controllo.