Lanazione.it - “Spaccio davanti alle scuole”, allarme di insegnanti e genitori

Empoli, 9 novembre 2024 – Nonostante le segnalazioni dei cittadiniforze dell’ordine e alla polizia municipale e l’impegno degli stessi agenti per arginare il fenomeno, il problema delloin città sta diventando sempre più preoccupante. Oltresolite ’piazze’ – viale Buozzi e parco della Rimembranza, in particolare – l’attività diavverrebbe anche intorno ai plessi scolastici e nelle zone dove gli studenti, in orario precedente e successivo a quello scolastico, si radunano in attesa dei mezzi di trasporto o dove si ritrovano per consumare i pasti:che avverrebbe sia nella zona del polo scolastico di via Sanzio, sia intorno ai plessi scolastici del centro. Le segnalazioni arrivano dache hanno notato persone straniere sospette a bordo di monopattini elettrici muoversi in modo insolito proprio nei pressi degli istituti superiori.