Sport.quotidiano.net - Serie B2 femminile. Il "Giorgio Peri» sfida la capolista Trestina

Trasferta proibitiva per la Pallavolo Grosseto targata "". Oggi alle 21 infatti la formazionedi B2 farà visita alladel girone H per il quinto turno di campionato. Appuntamento sul campo delVolley per le ragazze di coach Rossano Rossi, ultime con ancora zero punti. Un testa-coda difficilissimo per la formazione grossetana che ha iniziato male questo torneo. Le umbre viaggiano a punteggio pieno, mentre le grossetane provano di smuovere lo zero in classifica, con la speranza di vedere ulteriori miglioramenti dopo la buona prestazione in casa contro Marsciano.è la prima di un trittico di gare difficili, infatti subito dopo ci sarà Magione in casa e Assitech Sant’Elia Frosinone fuori casa. È il momento di stringere i denti per le maremmane nel tentativo di uscire da una situazione non facile.