Sabrina Ferilli, gli immigrati arrabbiati e la sinistra che «parla solo alle élite e dei generi maschio, femmina e neutro

Leggi l'articolo completo su Open.online

dice di non essere stupita della vittoria di Donald Trumpelezioni Usa 2024. «Non lo ritengo una persona da stimare, non è il mio ideale di politico. Ma neanche Kamala Harris lo è», dice l’attrice in un’intervista al Fatto Quotidiano. Nel colloquio con Alessandro Ferrucci dice che Harris «promuoveva l’apertura delle frontiere, la possibilità di trasferirsi negli Stati Uniti, mai più barriere e muri. Poi di botto è cambiata e s’è messa a rincorrere Trump». Perché secondo alcuni al centro si vince: «Non so se è così, so però che la politica, in genere, ha tentato in tutti i modi di annullare ogni riferimento tra destra e; poi accade che una città come New York, santuario della, dove esiste l’assistenza obbligatoria e sono stati requisiti alberghi a tre stelle per ospitare gli, ha improvvisamente guardato a Trump».