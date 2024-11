Ilrestodelcarlino.it - "Più prevenzione per proteggere il territorio"

Un incontro pubblico in mezzo alla natura, nel parco del bar Incanto, dove ieri Angelo Bonelli, deputato di Avs e portavoce nazionale di Europa Verde, ha sostenuto i candidati alle elezioni regionali Sara Londrillo e Alessandro Tassinari. Nell’incontro dal titolo ‘Il clima è cambiato! Come difendere il nostro?’, i candidati si sono concentrati sulla necessità urgente di affrontare il cambiamento climatico eil. "Per decenni abbiamo fossilizzato il nostro pianeta, ma ora è il momento di agire – ha detto Bonelli -. La crisi climatica sta rendendo più frequenti e violenti gli eventi atmosferici estremi e dobbiamo preparare il nostro". Sara Londrillo, di Bertinoro, ha spiegato che nel programma di Alleanza Verdi e Sinistra c’è un forte impegno per investire in infrastrutture più sicure e sostenibili.