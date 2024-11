Anteprima24.it - Picerno-Benevento, mister Auteri torna all’antico: le probabili formazioni

Tempo di lettura: 2 minutiC’è solo ilnei pensieri di, consapevole che spendere energie preziose da dedicare al successivo derby contro l’Avellino avrebbe solo effetti deleteri. Prisco a rischio giallo? In merito il tecnico di Floridia ieri in conferenza stampa è stato fin troppo chiaro: “Diffide? Noi domani (oggi) dobbiamo andare a cento all’ora. Giocherà chi merita. Pensare all’Avellino sarebbe un grande errore” aggiungendo anche che “nessuno di noi è indispensabile, neanche l’allenatore”. Un modo chiaro per dire che anche nella malaugurata ipotesi di una ammonizione oggi al “Curcio” a Prisco che farebbe scattare la squalifica contro l’Avellino non sarà un problema trovare una soluzione adeguata senza fasciarsi la testa. Rispetto ai tre cambi operati con la Turris,dovrebbe riconsegnare una maglia da titolare a Viscardi che ha maggiori attitudini in copertura rispetto a Ferrara, quest’ultimo anche reduce da un piccolo fastidio ma a disposizione.