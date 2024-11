Oasport.it - Nino Pizzolato: “Ho convissuto 2 anni con il dolore. Nasar sa che se sono al 100% posso batterlo”

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Quello appena trascorso è stato un quadriennio molto complicato per Anto. L’azzurro, pilastro del sollevamento pesi, ha vinto per la seconda volta consecutiva la medaglia di bronzo in una Olimpiade. L’impresa – termine non scelto a caso – è stata compiuta nella pedana di Parigi 2024, dove si è distinto nella categoria -89 kg arricchendo una delle giornate più emozionanti di tutta la rassegna a cinque cerchi, contrassegnata dalla conquista di sei metalli complessivi.Un podio importantissimo per il siciliano, il quale dopo il leggendario successo agli Europei 2022 di Tirana (con tanto di record mondiale), ha dovuto fare i conti con un infortunio alla schiena che, purtroppo, ha completamente stravolto il suo cammino olimpico. Oggi, a tre mesi da quel memorabile 9 agosto,ha affrontato un intervento chirurgico in attesa di tornare più forte, grintoso e rabbioso di prima.