Gaeta.it - Napoli, ferito un 18enne in un agguato: colpi d’arma da fuoco nel centro storico

Facebook WhatsAppTwitter Un grave episodio di cronaca ha scosso, dove un giovane di appena 18 anni è statodadanelle prime ore del mattino. La vittima è attualmente ricoverata in condizioni critiche presso l’ospedale Vecchio Pellegrini. Le dinamiche di quanto accaduto sono in fase di indagine da parte delle autorità competenti.Il fatto e il contesto della sparatoriaL’incidente è avvenuto intorno alle ore 5:00 nel cuore di, precisamente nella zona dei Tribunali, nota per la sua vivacità e, a volte, per la sua pericolosità. Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, ilsarebbe statoto mentre si trovava in una strada affollata, in un orario in cui è possibile che diversi passanti fossero testimoni dell’evento. Le prime informazioni indicano che la sparatoria abbia coinvolto più proiettili, ma la ricostruzione esatta degli avvenimenti è ancora in corso.