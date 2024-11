Inter-news.it - Mkhitaryan pupillo di Inzaghi. Gesto alla vigilia di Inter-Napoli – SM

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

Domani si giocherà, ma il clima partita incombe già da giorni sulle teste dei calciatori. Henrikhe dà una dimostrazionesecondo Sport Mediaset.PARTITA – 8 vittorie nelle ultime 9, un solo pareggio con la Juventus e un cammino che vale però solo il secondo posto. C’è chi sta facendo meglio in campionato ed è ildi Antonio Conte, che ha sbagliato per la prima volta da agosto la scorsa settimana con l’Atalanta.è la partita Scudetto di questo inizio di stagione, ci si gioca il primo posto della Serie A. Conte tornerà a San Siro per la prima volta da avversario dei nerazzurri., ilprima diLEADER – Che Henrikhsia un leader assoluto dell’non lo scopriamo di certo oggi. Simonelo sa e ne fa difficilmente a meno, perché è un giocatore di livello superiore rispetto agli altri.