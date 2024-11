Gaeta.it - Milano lancia un nuovo concept enogastronomico: l’1861 Diciottosessantuno

Facebook WhatsAppTwitter A, unlocale sta facendo parlare di sé, attirando l’attenzione dei gourmet e degli amanti del buon vino. Il 1861è l’ultima creazione di Luca Pedinotti, ristoratore di lungo corso nel panorama milanese, e dell’imprenditore Tommaso Barelli. Questospazio riesce a combinare una buona selezione di vini con una cucina fusion che promette di sorprendere i palati più esigenti. Con un’ampia offerta gastronomica e un’atmosfera accogliente, il locale si propone come un punto di riferimento per chi cerca esperienze culinarie di qualità.Un ritorno alle origini con un tocco contemporaneoIl nome dell’enoteca, 1861, non è casuale: si riferisce all’anno dell’unità d’Italia, un richiamo a una storia condivisa e a una cultura gastronomica radicata.