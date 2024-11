Biccy.it - Lorenzo e Shaila, dietro le tende scoppia la passione: gli altri li scoprono

Dopo aver testato tutti gli angoli della casa del Grande Fratello, tra limoni selvaggi in giardino, in piscina, in magazzino e sui divani, nel cuore della notteSpolverato eGatta si sono nascostialledella camera per vivre un momento di sanain relax, senza essere spiati dalle telecamere. Peccato però che qualcuno in realtà li abbia visti e abbia spifferato quello che è successo.Se quella tenda potesse parlare: MI SENTO MALE#shailenzo #grandefratello pic.twitter.com/2E776T3QZy— Memiuz (@Memiuz93) November 8, 2024Tenda is the new armadio #grandefratello #shailenzo https://t.co/OnTB5TusZs— liberatoxmarefuori (@ChiLiberato) November 8, 2024, laesplosaalle.Spolverato e la Gatta si sono appartatialle, dove sono rimasti per almeno venti minuti, con tanto di rumori espliciti (si sono limonati).