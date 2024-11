Nerdpool.it - Lilo & Stitch: Disney svela l’aspetto aggiornato di Stitch

continua a portare sul grande schermo i suoi classici più amati in versione live-action, e uno dei progetti più attesi è proprio il nuovo adattamento di. Dopo aver presentato il primo sguardo al personaggio diin CGI al D23 di quest’anno, oggi al D23 Brasilehato un’immagine ravvicinata del celebre alieno blu, che i fan potranno ammirare qui sotto.Nella foto,è in piedi sul letto nella stanza dicon una ghirlanda di fiori al collo, mostrando un aspetto adorabile. Il design è fedele al personaggio originale, con dettagli sul pelo e le diverse tonalità di blu che lo rendono incredibilmente realistico. Gli appassionati noteranno anche vari oggetti nella stanza di, maè senza dubbio il protagonista della scena.non sarà solo in questo adattamento live-action: Chris Sanders, co-creatore del franchise, tornerà a dare voce al personaggio, affiancato da Maia Kealoha (), Sydney Agudong (Nani), Kaipo Dudoit (David), Courtney B.