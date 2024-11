Ilfattoquotidiano.it - L’educazione finanziaria degli sportivi e il gap salariale tra uomini e donne al centro del “Bar Sport”: testimonianze e progetti a Roma

Quali strumenti hanno gli atleti per gestire i loro patrimoni? E sanno sempre a chi affidarsi? E leive hanno le stesse possibilità dei loro colleghi? A queste domande darà una risposta l’appuntamento al Bar– Educazionee inclusione, in programma amartedì 12. Organizzato dal dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche di Unitelma Sapienza, Feduf, Fitd e Scuola Politica Vivere la comunità, il convegno sarà un momento di confronto e di esperienze tra chi ha ideato il progetto Bare chi nel mondo delloci lavora.Aldel dibattito la vulnerabilità a fattori di rischio derivanti da un’insufficiente cultura economico-, nonché alla incapacità di gestire adeguatamente i flussi e alla necessità di pianificazione.è una competenza sempre più richiesta in ambitoivo, visti i guadagni sempre più ingenti che – spesso – gliprofessionisti riescono a ricevere.