Lecce Sky | Giampaolo il favorito per sostituire Gotti

Ilcambia guida tecnica. La squadra salentina ha esonerato Lucadopo il pareggio interno di ieri contro l’Empoli, 1-1 in rimonta. La squadra del patron Sticchi Damiani ha raccolto solamente 9 punti in 12 partite e ne ha uno di vantaggio su Monza e Venezia, che occupano l’ultimo posto in classifica ma con una gara in meno. Ildeve quindi fare in fretta e sfruttare la sosta per invertire la rotta. Come riporta il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, le riflessioni sono in corso e al momento è Marcoilperl’ex allenatore dell’Udinese. L’ex tecnico del Milan non allena dall’ottobre 2022, quando fu esonerato dalla Sampdoria. Ilsarebbe la sua dodicesima squadra diversa in carriera., Sky: “ilper” SportFace.