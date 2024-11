Metropolitanmagazine.it - La seconda Catilinaria di Cicerone: la congiura è sventata, ma la repubblica non è ancora al sicuro

Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Così tuonava il console Marco Tulliodavanti a dei senatori attoniti, nel 63 a.C. Nella celebre primanon si era rivolto a loro, come prevedeva la struttura dell’orazione deliberativa, ma si era scagliato direttamente contro Lucio Sergio Catilina, accusandolo di aver ordito unaai danni dello stato. Grazie a una soffiata dell’amante di uno deiti, il console era venuto a conoscenza di tutti i particolari: delle riunioni segrete, dell’attentato programmato alla sua stessa vita, del piano di appiccare incendi per tutta Roma, di un esercito di coloni mobilitato in Etruria, pronto a colpire. La prima orazione fa uscire allo scoperto l’arrivismo del suo avversario, ma è con lachedecreta l’inizio della guerra civile.