Incendio nel milanese anziana muore nel suo appartamento

Un dramma si è consumato oggi a Mediglia, in provincia di Milano, dove una donna di 83 anni è morta a causa di unscoppiato all’interno della sua abitazione in via Mazzini 21. Il rogo, sviluppatosi intorno alle 18, si è sviluppato improvvisamente in cucina, e le fiamme hanno rapidamente invaso l’su due piani. All’interno si trovava anche la figlia della vittima, una donna di 56 anni, che è riuscita a mettersi in salvo poiché, al momento dell’, era sotto la doccia e non è rimasta ferita.I soccorsi: intervento rapido, ma per l’non c’è stato nulla da fareLa squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Gorgonzola è giunta sul luogo dell’incidente in pochi minuti. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per l’non è stato possibile fare nulla.