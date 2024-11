I doc ‘Mother Vera’ e ‘Cose che accadono sulla terra’ vincono Festival dei Popoli

Leggi l'articolo completo su .com

(Adnkronos) – "Mother Vera" di Cécile Embleton e Alys Tomlinson (Regno Unito, 2024), ritratto di una suora in un monastero ortodosso in Bielorussa che esplora percorsi di redenzione e ricerca di libertà, e "Cose cheterra" di Michele Cinque (Italia, Germania, 2024), western moderno in cui una famiglia dedita all’allevamento etico nella periferia .L'articolo I docchedeiproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.