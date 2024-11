Guardiola afferma di non essere stato contattato dall’Inghilterra per la convocazione di Grealish

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

2024-11-09 15:05:14 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:Pepche l’allenatore ad interim dell’Inghilterra Lee Carsley non lo haprima di chiamare Jack, nonostante l’allenatore del Manchester City abbiato che l’attaccante non sarà in forma per la trasferta di sabato a Brighton.non gioca con il City dalla vittoria per 2-1 in casa dei Wolves il 20 ottobre, ma Carsley, che lascerà il posto a Thomas Tuchel dopo le prossime partite della Nations League contro Grecia e Repubblica d’Irlanda, ha deciso di selezionare il 29enne vecchio per la sua squadra di 26 uomini.Carsley ha dichiarato che, che si stava riprendendo da un infortunio, si era allenato per due giorni, qualcosa chesi è affrettato a chiarire dicendo che erain palestra e aveva iniziato ad allenarsi all’aperto solo venerdì.