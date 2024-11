Ilfattoquotidiano.it - Grammy Awards: Beyoncé sempre più regina, Taylor Swift punta ancora all’album dell’anno, prime volte per Sabrina Carpenter e Chappell Roan

Undici nomination in quattro generi diversi: pop, country, rap e americana. E in corsa, tra le altre categorie, per album, miglior disco country e miglior canzonepiùdei. Lo ha confermatouna volta, ieri 8 novembre, quando sono stati annunciati i candidati agli Oscar della musica 2025, che si terranno il 2 febbraio alla Crypto.com Arena di Los Angeles. ‘Queen Bey’ è già la più titolata della storia con 32 trionfi. Adesso, ha infranto anche il record di nomination in carriera (99), prima detenuto insieme al marito Jay-Z. Una personale rivincita per essere stata ignorata ai Country Musiccon il suo ultimo album “Cowboy Carter”. Subito dietro di lei, sono state sette le candidature per Kendrick Lamar, Billie Eilish, Charli XCX e Post Malone.