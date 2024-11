Calciomercato com – Juventus-Torino le pagelle di CM | Cambiaso il migliore Yildiz sensazionale Vlahovic no|Primapagina

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

2024-11-09 23:40:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di.com:2-0PERIN 6 – Il Toro sembra senza punte: fa un po’ di densità, poi dimentica di attaccare. Perin ringrazia sentitamente. SAVONA 5.5 – Gli errori in appoggio, in sovrapposizione. Poi la paura si è un po’ impossessata di lui. E non è più uscito dal letargo di idee. (dall’87’ DANILO s.v.). GATTI 6.5 – Unione d’intenti, di sguardi e. di coperture. A volte lo aiuta Kalulu, a volte gli dà una bella mano. KALULU 6 – Come Gatti, con un ‘di più’ non banale: un paio di salvataggi che tagliano il coraggio del Toro.7.5 – E’ lui, a stappare il Toro. Ed è lui, ildella Juve. Per corsa, intensità, soluzioni. Sempre efficaci. Pure quando va in solitaria.