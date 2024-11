Lanazione.it - Calcio, Gramigni nuovo presidente della Sezione arbitri di Firenze

, 9 novembre 2024 – Novità per quanto riguarda il vertice deglifiorentini. Simoneè ilAia di, classe 1969, di professione manager d'impresa, resterà in carica per il prossimo quadriennio, proseguendo il lavoro svolto per due mandati daluscente Fabrizio Matteini. Ladiconta 364 associati, di cui 264 trae assistenti in attività (quattro in serie A e B, quattro in serie C). Tra i dirigenti, oltre al ResponsabileCommissioneNazionale Serie A e B Gianluca Rocchi, laannovera il componenteCan D Simone Ponzalli. Il neofa partefamiglia arbitrale fiorentina dal 1986 e ha ricoperto negli anni importanti ruoli tecnici e associativi, tra cui componente del Comitato regionale, membro del Consiglio direttivo sezionale, sindaco revisore.