Inter-news.it - Bisseck il presente e il futuro dell’Inter? Varie opzioni sul tavolo

Yannrappresenta uno dei protagonisti di questo inizio di stagione, incarnandone virtù e difetti. Sul suoquesto può essere detto.LA SITUAZIONE – Yannha disputato da titolare l’ultima sfida di Champions League tra l’Inter l’Arsenal. Il tedesco ha probabilmente giocato la sua miglior partita da quando indossa la maglia nerazzurra, mostrando un’attenzione in fase difensiva costante per tutto l’arco dell’incontro. Con l’apice dell’abnegazione e dell’impegno in copertura rappresentato dall’intervento provvidenziale su Kai Havertz nel secondo tempo del match. Le sue qualità sono sempre state note a tutti, ma quel che gli veniva chiesto era di mostrarle in maniera continua durante una sfida.e il rendimento contro l’Arsenal: spia per il. ma l’Inter come la pensa?I PRESUPPOSTI – La crescente centralità assunta danel contestodi Simone Inzaghi corrisponde a una volontà molto chiara del tecnico piacentino sul piano tattico.