Azioni americane in crescita dopo l'elezione di Trump: ma il futuro è un rebus

Si chiude una settimana densa di dati e avvenimenti importanti per ildei mercati finanziari. Fra tutti, le elezionie l’ulteriore riduzione dei tassi di 25 bps della Fed. Settimana che ha visto i mercati finanziari statunitensi ed europei molto volatili, ma di segno opposto, reagire al risultato elettorale statunitense: insono risultate lee in flessione quelle europee. Più in linea tra di loro i rendimenti dei bond, cresciuti sia negli Usa che in Europa. Sostanzialmente in linea con gli altri mercati europei, il FTSE MIB lascia sul campo il 2,5%. Meno pesante il FTSE ITALIA STAR l’1,6%, così come l’indice delle micro caps che ha perso l’1,3%.Leggendo il programma elettorale del nuovo presidente, sembra che il nuovo corso sia:positivo per le, con il settore dell’energia tradizionale, della difesa, manifatturiero e finanziario in testa;negativo per i bond, per un possibile aumento dei rendimenti a causa dell’aumento del debito pubblico dovuto a possibili tagli fiscali e incentivi a settori strategici;negativo per il commercio internazionale, viste le possibili politiche protezionistiche (soprattutto nei confronti dell’Europa) con gli inevitabili impatti sulle catene di approvvigionamento;negativo per la transizione energetica, visto che più voltesi è dichiarato negsta circa il cambiamento climatico;positivo (o negativo, dipende dai punti di vista), per l’atteso rafforzamento del dollaro.